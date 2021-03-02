Главный иммунолог Ярославской области рассказала, как надолго сохранить антитела после прививки от COVID-19

Не исключено, что прививаться придется дважды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный иммунолог Ярославской области Елена Чепрасова рассказала, как сохранить свое здоровье в период пандемии и почему не стоит считать прививку от коронавируса 100-процентной панацеей. Не исключено, что даже уже один раз привившимся придется пройти эту процедуру вновь.

- Иммунитет, который вырабатывается после вакцинации от COVID-19, как собаки-помощники, сторожащие дом. Первые 3-6 месяцев они бодры и активны, затем постепенно слабеют и разбегаются. Через год этих «сторожевых» нужно пересчитать, сдав тест на антитела. Если их совсем мало, лучше ревакцинироваться, - пояснила Елена Васильевна.

И отметила, что сам по себе иммунитет стимулировать не нужно, лучше его подкармливать. Причем, не только БАДами и витаминами из аптеки, но и обычной едой, богатой витаминами А, С, Д, микроэлементами (особенно железом и цинком).

- Поможет в борьбе с вирусом солнце и хорошее настроение, - считает главный иммунолог.