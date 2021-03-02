«Спасибо за такую заботу о гражданах»: мэр Ярославля извинился за плохую уборку дорог

Так выглядит центр Ярославля Фото: Влада Красоткина

Много недобрых слов услышал в свой адрес за последние дни мэр Ярославля Владимир Волков и его подчиненные, отвечающие за уборку. Город завалило снегом и складывается ощущение, что чистят его только для того, чтобы сделать отчетные фотографии. Из-за резкого перепада температур улицы города превратились в каток – за выходные более 600 ярославцев обратились в травмпункты за медпомощью.

Вчера, 1 марта, на своей странице ВКонтакте Владимир Волков опубликовал пост, где извиняется перед ярославцами за причиненные неудобства.

- Благодарю всех руководителей предприятий, которые предоставили технику и людей, всех сотрудников, принимавших участие в уборке города, а также горожан за терпение, понимание и поддержку. Приношу извинения за причиненные неудобства. К сожалению, ситуация была нештатной, никто не ожидал ледяного дождя, и коммунальные службы не сумели вовремя произвести необходимую обработку улиц противогололедными реагентами. Но за выходные дни, благодаря привлеченной технике, был выполнен значительный объем работ, - отчитывается мэр.

А так убирают остановки на Пятерке Фото: Полина Вачнадзе

- Люди как на катке! Детей в садики водят, люди на остановку на работу чуть ли не ползком ползут. Мы с дочерью раз восемь поскользнулись! Почистите дороги до дворов! Посыпьте песком! В конце-то концов! – пишет комментарий под постом Дарья Попова.

- Как-то плоховато уборочка проходит, особенно у нас на Ляпинке. Того и гляди, на пятой точке окажешься. Спасибо за такую заботу о гражданах! – иронизирует Наталья Любимова.