За выходные в травмпункты Ярославля обратились 600 ярославцев Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Весь Ярославль – каток, а ярославцы на нем фигуристы. Правда, не всегда пируэты на льду заканчиваются благополучно. Коллапс, который длится в городе последние дни, добавил работы медикам травмпунктов. Не все после падения на тротуарах отделывались легкими ушибами, многим пришлось обращаться за врачебной помощью.

По данным департамента здравоохранения региона, за 27 и 28 февраля травмпункты посетили 603 ярославца: 126 человек обратились в травмпункт больницы имени Семашко, 477 человек – в соловьевскую больницу.

В пятницу помощь медиков понадобилась 260 ярославцам.

Ситуацию на дорогах и улицах Ярославля на прошлой неделе оценил губернатор региона Дмитрий Миронов. Он велел представителям городской власти брать в руки лопаты и своим примером показывать, как надо убирать снег.