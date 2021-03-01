В Ярославской области у доноров начали брать кровь для антиковидной плазмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области началась заготовка антиковидной плазмы. Уже ждут доноров, которые готовы поделиться своей кровью: объем забора плазмы составляет 600 миллилитров, это позволит помочь 2-3 больным, которые находятся в тяжелом состоянии.

Пока что берут материал только у тех доноров, с которыми ярославская станция крови работает на постоянной основе. Но приглашают и других желающих.

Донором для антиковидной плазмы могут стать ярославцы от 18 до 55 лет, переболевшие COVID-19 более чем 14 дней назад и имеющие отрицательный анализ. В перспективе приглашаются и те, кто сделал вакцину от коронавируса и имеют большое число антител.

В Ярославской области продолжается вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно в 46 пунктах, которые открыты по всему региону.