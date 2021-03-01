В Рыбинске лже-соцработник украла почти полмиллиона рублей у пенсионерки
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В полицию Рыбинска поступило заявление от 88-летней местной жительницы. Из-за своей доверчивости и невнимательности женщина лишилась всех накоплений: 485 тысяч рублей.
К пенсионерке пришла женщина, которая представилась социальным работником. Она сообщила, что бабушке положена материальная помощь и протянула пятитысячную купюру, с которой нужно было сдать сдачу. Пока пенсионерка искала мелкие деньги, лже-соцработник успела обшарить вещи и нашла бабушкины накопления. С ними злоумышленница и скрылась.
Почти сразу после ее ухода жительница Рыбинска как почувствовала неладное и решила проверить свои сбережения. Полезла в тумбочку – а там пусто.
По заявлению потерпевшей было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемую задержали, она даже уже частично возместила ущерб.
- Не впускайте в дом незнакомых людей и не вступайте с ними в общение, какими бы безобидными они вам не казались, - предупреждают в полиции.