В Рыбинске лже-соцработник украла почти полмиллиона рублей у пенсионерки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Рыбинска поступило заявление от 88-летней местной жительницы. Из-за своей доверчивости и невнимательности женщина лишилась всех накоплений: 485 тысяч рублей.

К пенсионерке пришла женщина, которая представилась социальным работником. Она сообщила, что бабушке положена материальная помощь и протянула пятитысячную купюру, с которой нужно было сдать сдачу. Пока пенсионерка искала мелкие деньги, лже-соцработник успела обшарить вещи и нашла бабушкины накопления. С ними злоумышленница и скрылась.

Почти сразу после ее ухода жительница Рыбинска как почувствовала неладное и решила проверить свои сбережения. Полезла в тумбочку – а там пусто.

По заявлению потерпевшей было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемую задержали, она даже уже частично возместила ущерб.

- Не впускайте в дом незнакомых людей и не вступайте с ними в общение, какими бы безобидными они вам не казались, - предупреждают в полиции.