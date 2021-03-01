Ярославль снова встал в 10-балльные пробки

В первый день весны Ярославль вновь встал в 10-балльные пробки. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В первый день весны Ярославль вновь встал в 10-балльные пробки. Около 9 часов утра сервис Яндекс.Пробки уверенно показывал эту цифру.

Заторы образовались на проспекте Авиаторов и Ленинградском проспекте, встали Тормозное и Тутаевское шоссе, проспект Фрунзе. Можно смело перечислять все основные магистрали города.

В социальных сетях ярославцы делятся своими впечатлениями от дороги на работу и завидуют жителям Пятерки.

- Полтора часа от Волгоградской до «Лакокраски»…

- Два часа до работы, это просто ужас. Два человека в обморок упали в маршрутке.

- Хорошо тем, кто купил хату на Пятерке. Пробок почти не бывает.

На данный момент сервис показывает пробки в 6 баллов. Плотно стоят машины на проспекте Ленина и Городском валу, не проехать по улице Республиканской в районе пересечения с проспектом Октября, тяжело приходится водителям на съезде с Октябрьского моста. Стоят автомобили в районе площади Волкова.

По словам водителей, причина всему – гололед.