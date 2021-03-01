В Рыбинске в старинном здании сгорело почтовое отделение: что с пенсиями?

В Рыбинске 28 февраля сгорело старинное здание на улице Победы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рыбинске 28 февраля сгорело старинное здание на улице Победы. Несмотря на оперативную работу пожарных, спасти строение не удалось. В помещении находилось почтовое отделение, которое тоже полностью выгорело.

Сейчас рыбинцев, которых обслуживало это отделение, очень волнует вопрос, что же будет с их пенсиями и прочими выплатами. В ярославском управлении Почты России горожан успокоили – все пособия они получат по графику.

- Почтальоны доставят их клиентам на дом по привычному графику. Другие почтовые услуги тоже можно получить у почтальона. Об адресе временного размещения почтового отделения мы сообщим дополнительно, - пояснили в управлении.

Все вопросы можно задать по телефону 8(962)210-13-41.

Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания и размер ущерба. А рыбинцы уже выдвинули свою версию случившегося: возможно, считают многие, пожар – дело рук людей, которым приглянулось это место для дальнейшей застройки.