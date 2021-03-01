Ему кричал весь автобус: в Ярославле водитель зажал в дверях коляску с грудным ребенком

По словам пострадавшей, водитель не убедился, что все пассажиры зашли в салон Фото: Борис КУДРЯВОВ

Молодая ярославна, мама 8-месячного малыша, намерена обратиться в прокуратуру с жалобой на работу водителей общественного транспорта. В минувшую субботу она и ее ребенок чуть было не пострадали из-за невнимательности мужчины, который сидел за рулем автобуса №18.

- Я садилась с коляской, в которой был 8-месячный ребенок, в автобус. Занести коляску в транспорт мне помогала подруга и еще один пассажир. Как только мы занесли коляску в салон ровно наполовину, водитель закрыл дверь и начал движение, не убедившись, что пассажиры зашли. Ему кричал весь автобус. Я с мужчиной, который помогал, были еще на улице и наполовину коляска была на улице. Водитель подверг мою жизнь и жизнь моего ребенка опасности, - написала в социальных сетях женщина.

Видимо, услышав крики, мужчина притормозил и открыл дверь. Женщина с ребенком смогли зайти. Но этот инцидент пострадавшая не хочет спускать на тормозах. Тем более, что перед ней даже не извинились.

- С заявлением я буду обращаться в прокуратуру города Ярославля, - решительно настроена ярославна.