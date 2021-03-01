Врагу не пожелаешь: 18 лет жителям Ярославской области отказывали в жилье Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ярославский областной суд обязал администрацию Переславля обеспечить жильем женщину и ее сына, которые лишились квартиры еще в 2002 году из-за пожара.

Ранее семья занимала жилье по договору социального найма. После того, как оно сгорело, другое предоставлено не было. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

История длится с 2002 года: тогда погорельцы стояли на учете как нуждающиеся улучшении жилищных условий. Правда, в 2012 они прописались у родственников и их сняли с учета.

Межрайонная прокуратура уже направляла иск в Переславский суд, но получила отказ, все по той же причине: пострадавшие сняты с учета нуждающихся в жилье. После надзорное ведомство подало апелляцию, с ней согласился Ярославский областной суд. Теперь семье предоставят жилье.