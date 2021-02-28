В Гаврилов-Ямском районе в лоб столкнулись две легковушки Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

27 января около 11:55 на трассе Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям – Ярославль произошло ДТП. Водитель Toyota RAV4, пошел на обгон грузовика MAN и столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser, который ехал по встречной полосе.

В результате аварии пострадал водитель автомобиля, выехавшего на встречную полосу, и два его пассажира. Все они были госпитализированы.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства по факту произошедшего.