В Переславле поставят двери в школьные туалеты

Фото: Наталья Власова

Власти Переславля обещали переоборудовать школьные туалеты. Будет рассмотрена возможность установки дверей в кабинках туалета, мусорных ведер, держателей для туалетной бумаги, сидении на унитазы, мыла, электро- или бумажных полотенец.

В пресс-службе администрации пояснили, что объекты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу новых правил СанПиН, используются по той документации, по которой они были построены.

— Так как большинство школ городского были построены до вступления в силу действующих правил, запрета на эксплуатацию СанПиН не накладывают,— уточнили в администрации Переславля-Залесского.

Напомним, на состояние туалетов в одной школ пожаловалась местная жительница. В соцсетях она рассказала, что в уборных нет дверей в кабинках и туалетной бумаги.