В Рыбинске прошел первый фестиваль по альпинизму «RybinskICE» Фото: Администрация Рыбинска

В мероприятии приняли участие семь спортсменов из Рыбинска, Ярославля, Московской области и Кургана. Спортсмены на время преодолели 11-метровую вертикальную ледяную трассу.

– В нашем городе есть немало людей, которые увлекаются альпинизмом, ледолазанием и скалолазанием, и мы создали площадку, где они могли бы собираться, – рассказал глава Рыбинска Денис Добряков.

Соревнования прошли на стадионе «Переборец». 11-метровый ледяной склон изготавливали опытным путем, консультируясь с инструкторами по ледолазанию о размерах, форме, плотности трассы.

Своими впечатлениями поделился участник из Кургана Иван Бураков.

– Трасса хорошая, настоящий лед в пределах Центральной России удается «пощупать» не часто. Можно было бы сделать подлиннее, но даже такая для соревнований вполне достаточна, – подчеркнул Иван Бураков.

В программу соревнований вошли упражнения на трудность трассы, там зачет проводится по пройденному расстоянию, а при достижении финиша – по времени, затраченному на прохождение.

Победителями стали Юлия Муртазина, которая покорила трассу за семь секунд, и Иван Бураков, он прошел этап за шесть. Они же стали победителями в упражнении на сложность. Участники из Ярославля и Рыбинска заняли вторые и третьи места.