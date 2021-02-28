Жительница Ростова Великого написала письмо Владимиру Путину Фото: Михаил ФРОЛОВ

23-летняя Валерия Дешпет написала обращение президенту Владимиру Путину.

— Наши местные власти не делают ничего полезного и существенного для жителей города. Каждый день я читаю уйму жалоб от горожан, — пишет девушка.

Претензии от жителей следующие: дороги не ремонтируются, а зимой не убираются, сгоревшие дома стоят годами, на улицах полно мусора, люди сидят без тепла и света, трубы гниют, их просто не меняют.

— Я предлагаю жителям Ростова и района писать письма на сайт Президента, по поводу нашей администрации, не выполняют свою работу абсолютно! Сколько уже можно люди. Не могу уже читать о проблемах в городе! Чем больше писем, тем больше внимания! — написала Валерия в группе «Подслушано Ростов Великий».

В основном, ростовцы поддержали идею, но у некоторых возникли сомнения:

— Это всё хорошо если бы не одно «но»: администрации у нас две, районная и местная так вот там тоже замкнутый круг. А так согласен всё по теме.

— Вы можете писать миллион раз, итог один - там даже читать не будут: письмо автоматически уйдет в область, а уже оттуда придет милейшая отписка на десяти листах с полным разъяснением, что все отлично, дела идут! Проверено!

Пока никакого ответа на обращения от властей не последовало, но жители города настроены решительно. Они хотят добиться смены городских властей.