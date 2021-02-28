Ярославский Локомотив сыграет с финским клубом «Йокерит»

ФОТО: группа «Хоккейный клуб Локомотив» «ВКонтакте»

27 февраля завершился чемпионат Континентальной хоккейной лиги, теперь стали известны все пары команд в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

По итогам чемпионата ярославский «Локомотив» стал четвертым в Западной конференции. В первом раунде плей-офф команда встретится с финским клубом «Йокерит». Серия пройдет до четырех побед. Все матчи пройдут в Ярославле.

В прошлом году, после встречи с финской командой, железнодорожники вышли из розыгрыша Кубка Гагарина. «Йокерит» обыграл «Локомотив» в первом раунде плей-офф с общим счетом 4:2.

В этом году первый матч в серии состоится на льду «Арены 2000» 3 марта. Следующие игры назначены на 5, 7 и 9 марта.