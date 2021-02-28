В сотый раз: мэрия Ярославля пообещала расчистить дороги
Фото: Мэрия Ярославля
Ночью, 26 февраля, уборкой улиц занимались порядка 120 единиц техники предприятий города и области.
Они расширили проезжую часть и убрали колею на проспектах Октября, Машиностроителей, Фрунзе, Московском, улицах Свободы, Республиканской, Большой Октябрьской, Сахарова, Советской, Пожарского и Шандорной.
Противогололёдным реагентом обработали улицы во всех районах города. На полигон вывезли более 3000 кубометров снега.
— Предстоящей ночью мы будем работать в таком же режиме, будут задействованы все силы на уборку улично-дорожной сети. Продолжим вывоз снега, который вчера сформировали в валы. Погодные условия снова изменились. При температуре -10 мы можем работать только твёрдым реагентом для устранения скользкости, — рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.
Жители города пока особо не заметили изменений:
— Снова спрашиваю про улицу Свердлова, когда ее почистят? Ужасная колейность на всем протяжении! — пишет в группе «Единой диспетчерской службы Ярославля» Виктор Пугачев.
— Улица Алмазная, нужен Бульдозер для расчистки дороги! СРОЧНО! Ездить невозможно! — комментирует Роман Козлов.
По вопросам содержания улично-дорожной сети города Ярославля можно обращаться в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 40-40-40.