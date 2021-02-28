В сотый раз: мэрия Ярославля пообещала расчистить дороги Фото: Мэрия Ярославля

Ночью, 26 февраля, уборкой улиц занимались порядка 120 единиц техники предприятий города и области.

Они расширили проезжую часть и убрали колею на проспектах Октября, Машиностроителей, Фрунзе, Московском, улицах Свободы, Республиканской, Большой Октябрьской, Сахарова, Советской, Пожарского и Шандорной.

Противогололёдным реагентом обработали улицы во всех районах города. На полигон вывезли более 3000 кубометров снега.

— Предстоящей ночью мы будем работать в таком же режиме, будут задействованы все силы на уборку улично-дорожной сети. Продолжим вывоз снега, который вчера сформировали в валы. Погодные условия снова изменились. При температуре -10 мы можем работать только твёрдым реагентом для устранения скользкости, — рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Жители города пока особо не заметили изменений:

— Снова спрашиваю про улицу Свердлова, когда ее почистят? Ужасная колейность на всем протяжении! — пишет в группе «Единой диспетчерской службы Ярославля» Виктор Пугачев.

— Улица Алмазная, нужен Бульдозер для расчистки дороги! СРОЧНО! Ездить невозможно! — комментирует Роман Козлов.

По вопросам содержания улично-дорожной сети города Ярославля можно обращаться в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 40-40-40.