Задержанных по делу об избиениях в ярославской ИК-1оставили под домашним арестом Фото: Борис КОКУРИН

Заволжский суд Ярославля оставил под домашним арестом сотрудников Управления УФСИН Александра Семенова и Ивана Коковина. Они были задержаны вчера, 26 февраля, по подозрению к причастности к истязательствам в ИК-1.

В качестве аргумента в пользу домашнего ареста защита младшего инспектора отдела безопасности Семенова использовала наличие у него двоих малолетних детей, один из которых имеет инвалидность. Возможно, именно это семейное обстоятельство сыграло роль при принятии судьей решения.

Коковин, старший инспектор отдела хозяйственного обеспечения колонии, на время следствия также оставлен под домашним арестом. Сторона защиты настаивала на том, что у подозреваемого нет возможности скрыться из-за отсутствия загранпаспорта. По мнению адвоката потерпевшего, это не дает гарантии того, что Коковин не попытается сбежать.

Оба фигуранта уголовного дела о превышении служебных полномочий останутся под домашнем арестом до 23 апреля.

Напомним, что о новых пытках в ярославской ИК-1 стало известно 23 февраля, после обнародования изданием "Новая газета" видео с истязательствами. Несколько сотрудников колонии жестко избивали заключенных: после такой "воспитательной работы" один осужденных скончался, второму понадобилась помощь врачей.