Ярославские школьники будут вести еще один дневник Фото: Правительство Ярославской области

Для школьников Ярославской области разработали культурный дневник. Он поможет детям расширить кругозор и систематизировать знания.

Все материалы там разбиты на восемь групп по темам кинематограф, театр, литература, народная культура, изобразительное искусство, архитектура и музыка. Информацию для раздела "Звездное небо" предоставляет ярославский планетарий. На ресурсе можно посмотреть записи спектаклей, познавательные фильмы, лекции и мастер-классы.

Отзывы можно оставить в группе ВКонтакте. Также там будут публиковать интересные идеи, как культурно и нескучно провести время. За активность предусмотрены бонусы-стикеры, которые потом можно обменять на бесплатное посещение учреждений культуры региона и другие подарки.

Скачать дневник, чтобы вести в нем записи, все желающие могут на сайте «Культура Ярославии».