В Ярославле пройдет акция по раздельному сбору мусора

"Ярэкомобиль" ждет ярославцев 28 февраля на площади Труда. ФОТО: группа "ЯрЭкомобиль" Вконтакте

В воскресенье, 28 февраля, на площади Труда пройдет акция по раздельному сбору отходов "ЯрЭкомобиль". Сдать рассортированный мусор можно с 11.00 до 13.00.

Принимают макулатуру, стеклянные бутылки, банки, стеклобой, жесть и алюминий, тетрапак и пюрпак, ПЭТ-бутылки, пакеты, пленку, крышечки, батарейки, ртутные градусники и лампочки, резиновые изделия, бутовую технику, провода, картриджи, аккумуляторы, пластиковые карты, зубные щетки, станки, диски и сложный смесовый пластик. Весь мусор должен быть чистый и сухой.

Сдать можно и ненужную одежду и текстиль. Такие вещи принимаются в завязанных пакетах, после их передадут в благотворительные фонды.

По словам организаторов, за пару часов работы "ЯрЭкомобиля" обычно набирается до семи "Газелей" отходов и вещей.