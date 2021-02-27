Герой в красной куртке: ярославец помог разрулить транспортный коллапс в Дзержинском районе

Мужчина в красной куртке спас ярославцев от долгого стояния в пробке. Скриншот с видео, группа "Ярославль LIVE"

Ярославцы в местных пабликах благодарят молодого человека, который вчера, 26 февраля, помог разрулить транспортный затор на улице Бабича в Дзержинском районе. Машины, автобусы и маршрутки плотно застряли в пробке, движение встало намертво. И тут появился человек в красной куртке: он грамотно развел потоки автомобилей, давая движение то легковушкам, то общественному транспорту.

- Город должен знать своих героев. Вам отдельное спасибо и наше уважение, - пишет автор поста в группе "Ярославль LIVE".

- Наконец-то хозяин в городе появился. Лови его, сделаем новым мэром, талант не должен пропадать, - считает Наталья Живлова.

Но сам герой во власть не рвется, говорит, что лучше так народу помогать будет.

- Просто выглянул в окно и немного офигел. Пришлось выйти и помочь бедным водителям, - рассказывает Вадим Вихарев, тот самый спаситель.

- Молодец братуха, так держать! Мой брат достоин уважения, возможно, и реально ему какую-то должность нужно занять, честный, справедливый человек, - говорит брат героя Виталий Вихарев.

Но не только Вадим Вихарев вышел на помощь горожанам. Многие водители на Бабича не могли тронуться с места из-за обледеневшей дороги. Тогда их выручили жители ближайших домов.

- Знакомые принесли ковролин, так с помощью него много машин смогли тронуться, - рассказывает Юлия Смирнова.

Вот такие "современные" технологии используются в Ярославле в борьбе с гололедицей... "Ну, это жесть, ковролином спасаемся" - пишут в комментариях.