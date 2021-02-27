В Ярославле трамвай сошел с рельсов и перегородил дорогу

Трамвай встал так, что перегородил почти всю дорогу. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Очередное дорожное происшествие произошло в Ярославле рано утром 27 февраля.

- Утром трамвай №6 сошел с рельсов у ТЦ "Омега". Трамвай наткнулся на сугроб у переезда с Ленинградским проспектом, - рассказывает очевидец.

На время, пока застрявший транспорт не освободили из снежного плена, движение трамваев было приостановлено. Машины аккуратно объезжали "шестерку" , благо, немного места для этого оставалось. Спустя некоторое время снег убрали, трамвай смог проехать.

В четверг вечером пассажиры вытолкали из сугробов автобус №44: машина застряла в снежной каше и водитель хотел отменить последний рейс. Ярославцы не дали этого сделать и пришли на помощь.