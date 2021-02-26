В ярославских школах и учреждениях среднего профобразования ввели свободное посещение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завтра, 27 февраля, в школах и учреждениях среднего профессионального образования введен режим свободного посещения. Такое решение из-за сложных погодных условий принял губернатор региона Дмитрий Миронов.

Определить, идти или не идти детям на учебу должны родители школьников и студентов. Но они должны сообщить об этом администрации образовательного учреждения. Справку после отсутствия на занятиях приносить не нужно.

Для тех, кто придет уроки и лекции пройдут в обычном режиме. Отсутствующие о пройденных темах и домашнем задании смогут узнать из электронных дневников