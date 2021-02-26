В Ярославской области безработица выросла почти вдвое Фото: Алексей ФОКИН

В начале 2021 году число безработных, которые зарегистрированы в службе занятости, составило 13,4 тысячи человек, что в 1,7 раза больше прошлых показателей. Например, в 2019 году цифра была куда меньше – 7,7 тысяч.

В прошлом году безработными признали 52,8 тысяч человек, из которых 47,7 тысяч впоследствии были трудоустроены.

66,7% всех нетрудоустроенных были из Ярославля, Рыбинска и Тутаева. Самый высокий уровень в Брейтовском (7,1%), Даниловском (4%) и Тутаевском (4%) районах.

По словам специалистов «Ярославльстата», многие жители Ярославля, которые остались без работы, не обращаются в службу занятости. Из-за этого реальное количество нетрудоустроенных может отличаться от официальных цифр в 2,4 раза.