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Общество

В Ярославле продлили работу детских садов

Из-за 10-бальных пробок в городе
Влада Красоткина
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В Ярославле 10-бальные пробки.

В Ярославле 10-бальные пробки.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 26 февраля, ярославцы скользят, как на дорогах, так и на тротуарах. В регионе прошли дожди, появилась сильная гололедица и в заключение всего этого - 10-бальные пробки.

Работа детских садов областного центра и других образовательных учреждений по необходимости будет продлена, потому что из-за погоды родители могут не успеть забрать своих детей вовремя.

- Сотрудники обязательно обеспечат присмотр за детьми. Родителям нужно по возможности связаться с администрацией образовательной организации и предупредить о задержке, - рассказали в правительстве Ярославской области.