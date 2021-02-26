В Ярославле продлили работу детских садов

В Ярославле 10-бальные пробки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 26 февраля, ярославцы скользят, как на дорогах, так и на тротуарах. В регионе прошли дожди, появилась сильная гололедица и в заключение всего этого - 10-бальные пробки.

Работа детских садов областного центра и других образовательных учреждений по необходимости будет продлена, потому что из-за погоды родители могут не успеть забрать своих детей вовремя.

- Сотрудники обязательно обеспечат присмотр за детьми. Родителям нужно по возможности связаться с администрацией образовательной организации и предупредить о задержке, - рассказали в правительстве Ярославской области.