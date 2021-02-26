На Деминский лыжный марафон приедет рекордное количество участников

В этом году на соревнования зарегистрировалось рекордное количество участников - 3515 человек. Фото: Администрация Рыбинска

Губернатор Дмитрий Миронов провел заседание по подготовке 14 международного Ростех Деминского лыжного марафона, который пройдет в Рыбинске. В этом году на соревнования зарегистрировалось рекордное количество участников - 3515 человек.

Места на классические гонки закончились еще две недели назад, осталось только 135 мест на главную марафонскую дистанцию в 50 километров свободным стилем. Среди участников известные спортсмены, победители предыдущих лет, мастера Worldloppet. В Рыбинске соберутся лыжники из 58 регионов России, а также представители Франции, Чехии, Словакии, Эстонии, Молдавии, Белоруссии.

На лыжный старт также выйдет и глава Рыбинска Денис Добряков. Он заявил, что площадка готова к проведению соревнований и организация соответствует мировому уровню марафона. Сейчас идет завершающая работа на трассе: ее укатывают и дополнительно расширяют, уделяя внимание опасным участкам.

– К подготовке трассы приступили в ноябре прошлого года, и сегодня она близка к идеальному состоянию - плотная и жесткая, как и нужно для лыжных гонок. Мы уже получили очень хорошие отзывы после тестовых стартов, что говорит о качественной работе всей команды марафона, – рассказал директор спортивного некоммерческого партнерства «Деминские марафоны» Игорь Самойлов.