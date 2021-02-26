Госавтоинспекция попросила ярославцев отказаться от личного транспорта Фото: Полина Вачнадзе

Из-за ухудшения погодных условий в Ярославской области участились ДТП. Разгул стихии сохранится и в ближайшие дни, а смена минусовых и плюсовых температур уже привела к гололедице на дорогах и вряд ли ситуация изменится в ближайшие дни.

В связи с этим Госавтоинспекция просит водителей отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный. Если такой возможности нет, постарайтесь двигаться на минимальной скорости, чтобы в случае опасности иметь возможность предотвратить аварию. Помните про дистанцию и боковой интервал, будьте аккуратнее при выполнении маневров.

- Водителям следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части. Помнить, что в неблагоприятных погодных условиях видимость ограничена, и пешеход менее заметен на дороге. Важно проявлять повышенную осторожность при подъездах к пешеходным переходам, местам массового притяжения людей, быть готовыми к внезапному выходу пешеходов на проезжую часть, особенно детей, - проинформировали в ГИБДД.