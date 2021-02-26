В Рыбинске целому району отключили холодную воду Фото: Полина Вачнадзе

С полудня 26 февраля целый район в Рыбинске сидит без холодной воды. Из-за утечки на водопроводной линии на улице Алябьева воду отключили поселку Переборы, а это более 10 тысяч жителей, городская больница, поликлиника, музыкальная школа и школа-интернат.

Как сообщили в «Северном водоканале», холодная воду будет отключена до окончания работ. Организован подвоз. Одна машина находится на проспекте 50 лет Октября, 27 у магазина «Перовский», вторая – на улице Инженерной у дома №34, магазин «Магнит».