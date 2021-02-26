Погода в Ярославской области: будет только хуже

МЧС опубликовало предупреждение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области до вечера субботы, 27 февраля, сохранится погода, которую мы наблюдаем сейчас. Снег, мокрый снег, гололед, усиление ветра до 15 метров в секунду, гололедица на дорогах. В общем, стараемся по возможности не выходить из дома и не пользоваться личными автомобилями.

Ситуация на дорогах сейчас оставляет желать лучшего. Проблемы с общественным транспортом, машины ездят с минимальной скоростью, множество аварий, «Яндекс» показывает в Ярославле пробки в 9 баллов. Пешеходам тоже приходится несладко: лед на тротуарах и обманчивый снег, который в действительности тоже превратился в лед.

МЧС, предупредив о непогоде, прогнозирует большое число чрезвычайных ситуаций, повреждения линий связи и ЛЭП, возможно обрушение слабоукрепленных конструкций и травмы у ярославцев из-за падений.