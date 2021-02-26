Дороги в Ярославской области убирают более 400 единиц техники Фото: Правительство Ярославской области

Только за прошедшие сутки на уборке областных дорог было задействовано 413 единиц спецтехники и более тысячи рабочих. Также с последствиями снегопада борются тракторы, погрузчики и грейдеры – они обеспечивают проезд по всем направлениям, от крупных городов до деревень. Об этом сообщил заместитель директора департамента дорожного хозяйства Денис Замараев.

Более 6 тысяч километров областных трасс обслуживает АО «Ярдормост» и четыре субподрядные организации.

– Количество техники всегда регулируем согласно обстановке на дорогах. Стараемся выпускать ее сразу, с началом снегопада, чтобы не допустить появления наката, – рассказал заместитель генерального директора по содержанию дорожной сети АО «Ярдормост» Сергей Богачев.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в регионе температура воздуха будет неоднократно переходить через нулевую отметку. Дорожники продолжат работу в круглосуточном режиме, чтобы минимизировать образование гололеда на дорогах.

– Контроль за состоянием дорожного покрытия во всех муниципальных районах области ведем постоянно, в том числе с помощью установленных вдоль автодорог систем метео- и видеонаблюдения. Также наша диспетчерская служба круглосуточно принимает обращения граждан. Все заявки отрабатываются для обеспечения безопасного и комфортного проезда, – прокомментировал директор ГКУ ЯО «Ярдорслужба» Олег Бирюков.

О ситуации на дорогах на 26 февраля было уже не мало сказано. Напомним, что с раннего утра город стоит в 10-бальных пробках.