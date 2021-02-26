В Ярославской области будут заготавливать антиковидную плазму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 марта в Ярославской области начнут заготавливать антикоронавирусную плазму. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава региона Дмитрий Миронов.

— Плазма берется у людей от 18 до 55 лет, которые перенесли заболевание в легкой или средней форме. Важно, чтобы с момента выздоровления донора прошло не менее двух недель. Если пациент проходил курс антибиотиков, то не менее месяца, — написал губернатор Дмитрий Миронов.

Работа по забору и заготовке плазмы будет проходить на базе Областной станции переливания крови. По словам губернатора, в случае необходимости в регионе есть возможности увеличения объема заготовки плазмы.