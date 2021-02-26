Отдаленные населенные пункты в Ярославской области интернет подключают по оптике

Цифровой провайдер начал по-новому подключать к интернету и новостройки. Фото: ПАО «Ростелеком»

Треть их них – в многоквартирных домах с использованием технологии FTTx. Большая часть таких подключений произведена в новостройках. Сеть GPON охватила еще около 10 000 домохозяйств области, расположенных в районных центрах, селах, деревнях и коттеджных поселках. В целом в Ярославской области подключить интернет по оптике могут жители более чем 70 населенных пунктов.

- В 2020 году мы начали по-новому подключать к интернету новостройки. По договоренности с застройщиком сети связи заводятся прямо в квартиру, устанавливается специальная розетка. Это позволяет не портить интерьер дополнительной прокладкой проводов. Чтобы подключить услуги, мастеру нужно лишь принести и настроить роутер и приставку Wink. Мы можем обеспечить весь спектр услуг связи и цифровых сервисов для новоселов: доступ в сеть Интернет, цифровое телевидение, мобильную связь, «Умный дом» и «Видеонаблюдение». Для одновременного подключения нескольких продуктов разработаны пакетные предложения, - рассказал директор филиала ПАО «Ростелеком» в Ярославской и Костромской областях Роман Русских.

- У меня дом в поселке Петровский Ярославской области. Обычно мы проводим там выходные или отпуск. С приходом пандемии наша семья задумалась о том, чтобы перебраться туда и работать на удаленке. Оказалось, что можно подключить интернет по технологии GPON. Именно благодаря строительству оптики «Ростелекома» мы провели лето в деревне и могли не только отдыхать, но и полноценно работать, - говорит клиент компании «Ростелеком» Марина Дрей.

Как сообщает пресс-служба компании, для подключения сразу трех услуг - мобильной связи, интернета и телевидения - оператор предлагает тарифный план «Технологии выгоды +».