В Рыбинске пропали двое подростков

Юноша ушел из дома 22 февраля. ФОТО: группа «ЯРОО поиск детей и взрослых «ЯрСпас» ВКонтакте

Волонтеры и полиция Рыбинска разыскивают двоих подростков. 15-летняя Анастасия Сорокина ушла из госучреждения 25 февраля и с тех пор и ее местонахождении ничего не известно. На виде девочке 14 лет, среднего телосложения, волосы темные, собраны в хвост. Была одета в куртку молочного цвета, серые спортивные штаны, белые кроссовки.

По словам очевидцев, похожая на Анастасию девушка ехала на рейсовом автобусе в Ярославль, поэтому она может находиться и в областном центре. Среди мест поисков также Углич.

Анастасию ищут с 25 февраля. ФОТО: группа «ЯРОО поиск детей и взрослых «ЯрСпас» ВКонтакте

Если вам что-либо известно о подростках, сообщите по телефонам 02, 102 или 112 (полиция), 8-910-964-08-38 – горячая линия ЯрСпас.