В Рыбинске из-за аварии легковушка вылетела на тротуар

В результате ДТП легковушка столкнулась с троллейбусом.

Сегодня, 25 февраля, в Рыбинске на перекрестке улиц Крестовая и Стоялая произошла серьезная авария. В результате ДТП легковушка столкнулась с троллейбусом, снесла дорожные знаки, вырезалась в металлический забор и повисла на нем.

- Троллейбус вещь не легкая и по инерции, по такому голольду поедет очень далеко. С учетом, что на них резина старая и лысая, шансов остановиться у них еще меньше, - делают предположения очевидцы в группе "Подслушано Рыбинск".

К счастью, пострадавших в столкновение не оказалось.