Мэрия Ярославля закупит еще техники для уборки снега

Виктор Неженец объявил, что проблемы с уборкой возникли из-за недостатка рабочей техники. Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 25 февраля, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов раскритиковал городские власти за некачественную уборку Ярославля. С 11 по 15 февраля в регионе выпало 63% месячной нормы осадков, устранением снежной каши занималось 396 машин.

После выговора, заместитель председателя правительства области Виктор Неженец объявил, что проблемы с уборкой возникли из-за недостатка рабочей техники, поэтому мэрия объявила аукцион на закупку.

– Главной причиной сложившейся ситуации стало недостаточное количество уборочной техники. Мэрия Ярославля объявила аукцион на закупку спецмашин, – отметил Виктор Неженец. – Второй вопрос – организационный, а именно распыление сил. Надо формировать ударные бригады на основных магистралях, чтобы удалось достичь видимого результата. Требуется время для продолжения этой работы.

Также губернатор поручил продолжать оказывать помощь областному центру во время снегопадов.

– Отдельные руководители, честно говоря, со своими задачами не очень хорошо справляются. Было несколько сигналов, что выезжающая в ночное время техника простаивает, а не работает. Это не организация процесса, – сказал Дмитрий Миронов. – К тем, кто не будет понимать свои задачи и не будет выполнять поручения, мы будем принимать другие меры. Я требую, чтобы улицы были приведены в порядок, - заявил Дмитрий Миронов.