В поселке Константиновский Ярославской области отремонтируют дом культуры

Ремонт ДК планируют завершить к июлю Фото: Правительство Ярославской области

В поселке Константиновский Тутаевского района пройдет ремонт дома культуры. Деньги, 15 миллионов рублей, будут выделены по нацпроекту «Культура». 10 миллионов выделит федеральный бюджет, 4 – областной и 1 – муниципальный.

В здании заменят двери, окна, отремонтируют кровлю, фасад, витражи, полы, системы отопления и электроосвещения. Ремонт планируют завершить к июлю этого года.

Сейчас в Доме культуры Константиновского работает 27 творческих коллективов, куда ходят около 500 человек. Объединения не раз становились призерами и победителями конкурсов и фестивалей.

Всего в этом году по нацпроекту будут отремонтированы пять учреждений культуры в Мышкинском, Борисоглебском, Даниловском, Тутаевском и Угличском районах. На это выделено 52,5 миллиона рублей.