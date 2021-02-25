В поселке Константиновский Ярославской области отремонтируют дом культуры

Ремонт ДК планируют завершить к июлю
Фото: Правительство Ярославской области
В поселке Константиновский Тутаевского района пройдет ремонт дома культуры. Деньги, 15 миллионов рублей, будут выделены по нацпроекту «Культура». 10 миллионов выделит федеральный бюджет, 4 – областной и 1 – муниципальный.
В здании заменят двери, окна, отремонтируют кровлю, фасад, витражи, полы, системы отопления и электроосвещения. Ремонт планируют завершить к июлю этого года.
Сейчас в Доме культуры Константиновского работает 27 творческих коллективов, куда ходят около 500 человек. Объединения не раз становились призерами и победителями конкурсов и фестивалей.
Всего в этом году по нацпроекту будут отремонтированы пять учреждений культуры в Мышкинском, Борисоглебском, Даниловском, Тутаевском и Угличском районах. На это выделено 52,5 миллиона рублей.