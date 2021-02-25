Ярославцы начали скупать комнатные растения

Кактус на предпоследнем месте в топе-10 Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Эксперты Авито зафиксировали невероятный спрос на комнатные растения и деревья. В Ярославле их востребованность выросла на 67% по сравнению с прошлым годом.

Обычно в феврале и марте скупают тюльпаны, розы и пионы, но пандемия внесла свои коррективы: повысился спрос именно на комнатные растения. Здесь сыграли роль два фактора - режим самоизоляции и, как следствие, интерес к растениеводству.

Чаще всего на сайте бесплатных объявлений ищут орхидеи, фикусы и фиалки. Далее по популярности запросов идут алоэ, антуриум, замиокулькас, пальма, монстера, кактус и лимон.

Естественно, выросла и цена на цветы. Например, средняя стоимость орхидеи в Ярославле сейчас порядка 790 рублей, фикуса – 500 рублей, фиалки – 100.

Неожиданный спрос на замиокульках, который в рейтинге вдруг занял 6 место, можно объяснить верой ярославцев в восточное учение. По нему растение приносит в дом финансовое благополучие. А у многих за последний год оно сильно пошатнулось, тут можно и в волшебную силу цветов поверить.