«Ростелеком» представил тариф, который подстраивается под клиента

Изображение: ПАО «Ростелеком»

Обновленный тариф-конструктор сохранил все свои преимущества и пополнился крутыми возможностями для новых подписчиков интерактивного телевидения и видеосервиса Wink. Теперь клиенту не нужно самому настраивать список дополнительных мини-пакетов - они будут активироваться автоматически в зависимости от того, что смотрит подписчик.

«Трансформер» по-прежнему позволяет создать идеальный тариф под конкретного пользователя. В новой версии доступно более 300 телеканалов, как общедоступных, так и тематических, а также более 40 тысяч фильмов и эпизодов сериалов разных жанров, стран и лет.

Если подписчик выбрал и начинает смотреть определенный контент, то мини-пакет, в который он входит, будет подключен автоматически. Каждый месяц клиент может сменить хоть все дополнительные пакеты на новые.

Мини-пакеты рассчитаны на любой вкус и интересы - детские (на разные возрастные категории), познавательные, спортивные, музыкальные, для женской и мужской аудиторий, для любителей российского и мирового кино.

- «Трансформер» появился около года назад и быстро стал самым популярным в линейке тарифов Wink. Изучив за это время опыт, пожелания и обратную связь от клиентов, мы разработали новую, более совершенную версию тарифа, научив его самостоятельно подстраиваться под интересы пользователя. Клиент, по сути, получает персональную подписку, которая учитывает его вкусы и предпочтения, что позволит увеличить количество и продолжительность просмотров в видеосервисе. Обновленный «Трансформер» - отличная возможность сделать Wink личным видеосервисом, - отметил директор по развитию направления «Видео» компании «Ростелеком» Антон Володькин.