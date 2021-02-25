В Ярославле пожилая женщина попала под колеса мотоцикла

Водитель был без прав и считал, что мотоциклистам они не нужны Фото: Олег УКЛАДОВ

Полиция передала в суд уголовное дело по наезду на пешехода. Обвиняемый – 55-летний мужчина, который сел за руль мотоцикла и при этом искренне считал, что для управления этим транспортам водительские права не нужны.

Известно, что на мотоцикле ярославец ездил несколько месяцев, а попался 17 марта прошлого года, когда совершил ДТП. На улице Мельничной в Ярославле мужчина не притормозил перед пешеходным переходом, хотя машина, которая ехала рядом, это сделала. И не случайно – по «зебре» шла пенсионерка. Мотоциклист сбил пожилую женщину и скрылся с места аварии. Правда, потом все равно был установлен и задержан.

- Пешеход получила травму – закрытый перелом плечевой кости, что относится к тяжкому вреду здоровья. Обвиняемый свою вину полностью признал, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Расследование завершено, дело направлено в суд.