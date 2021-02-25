«Море было шикарное». В Рыбинске затопило улицу

Затопило целую улицу. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Рыбинске" ВКонтакте

Эта зима в Ярославской области оказалась богата на коммунальные аварии. Видимо, коммуникации не выдерживают сильных морозов и сдают свои позиции. Вчера, 24 февраля, в Рыбинске произошел очередной прорыв: затопило улицу Бабушкина, недалеко от спортцентра «Метеор».

- Море было шикарное. Мы пытались проехать, когда вода в машину просачиваться начала, поняли, что погорячились, - пишет в группе «Подслушано в Рыбинске» Мария Соловьева.

- Доехал до «лежачего», дальше не рискнул, развернулся, поехал в объезд, - вторит ей Андрей Муницин.

По словам очевидцев, в некоторых местах уровень воды доходил до 30 сантиметров. Городские власти о причинах происшествия пока молчат.

До сих пор устраняют последствия коммунального ЧП в Ростове Великом. В Ярославле и Рыбинске из-за прорыва труб в квартирах пострадали люди и животные.