Идут не по графику: подрядчик, который ремонтирует проспект Машиностроителей в Ярославле, не укладывается в сроки

подрядчик не укладывается в сроки Фото: Мэрия Ярославля

Подрядчик, который занимается ремонтом проспекта Машиностроителей в Ярославле, не укладывается в отведенные сроки.

- На первом этапе подрядная организация завершила работы примерно на 85%. Чтобы закончить ремонт коллектора на первом участке, необходимо приступить к работам на втором. На сегодняшний день подрядная организация не выполнила все мероприятия. В связи с этим вносить изменения в организацию движения на проспекте Машиностроителей мы пока не будем. До 27 февраля подрядчику дано время на завершение подготовительных работ, - рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Подрядчик объяснил отставание от графика задержкой поставки материалов.

Как сообщает мэрия Ярославля, на перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы Саукова поменяется схема организации движения. При выезде с улицы Саукова на проспект Машиностроителей отменяется поворот налево, движение будет возможно только направо в сторону улицы Папанина. Также для транспорта, выезжающего со Школьного проезда и с улицы Папанина в сторону улицы Сахарова, дополнительно будет обустроен разворот в районе ТЦ «Яркий». Во избежание пробок перенастроят работу светофоров.