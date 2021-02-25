«Водитель жив, а машина уже нет»: в Ростовском районе фура снесла с дороги иномарку и уехала

Водитель фуры с места аварии уехал. Скриншот с видео Анастасии Чекиной, ВКонтакте

ДТП в районе поселка Восход Ростовского района произошло вчера, 24 февраля, около 7 часов вечера. По словам очевидцев, фура задела «Тойоту», иномарку отбросило на дорожное ограждение, после чего машина перевернулась.

Водитель фуры с места аварии скрылся. Сейчас родственники водителя легковушки и свидетели ДТП ищут того, кто сидел за рулем грузовика и почему-то даже не остановился.

- Парнишка жив и цел, не понадобилась помощь, в рубашке родился. Может кто ехал сзади, отпишитесь, это очень нужно! Надо этого … найти, - обращаются к свидетелям аварии.

Если вы обладаете какой-либо информацией о случившемся, позвоните по телефону 8-910-822-57-77.