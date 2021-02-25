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В Ярославле женщина обвинила супруга в педофилии

Возбуждено уголовное дело
Полина Вачнадзе
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Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Ярославля обратилась в полицию с заявлением на собственного мужа. Обвинение более чем серьезное: ярославна считает, что ее супруг имеет нездоровое влечение к их двум общим дочерям и даже склонял маленьких девочек к сексуальным действиям.

СКР по Ярославской области проверяет все обстоятельства, указанные в заявлении.

- Следственными органами СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Криминал