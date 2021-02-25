В Ярославле женщина обвинила супруга в педофилии

Возбуждено уголовное дело
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жительница Ярославля обратилась в полицию с заявлением на собственного мужа. Обвинение более чем серьезное: ярославна считает, что ее супруг имеет нездоровое влечение к их двум общим дочерям и даже склонял маленьких девочек к сексуальным действиям.
СКР по Ярославской области проверяет все обстоятельства, указанные в заявлении.
- Следственными органами СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - прокомментировали ситуацию в ведомстве.