В Ярославской области супругов осудили за взятку сотруднику ФСБ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовский суд признал виновными в даче взятки двух бизнесменов – супругов Булавкиных. Они пытались дать взятку сотруднику пограничного центра ФСБ.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, Сергей Булавкин являлся учредителем компании, которая поставляла в учебный центр Борисоглебского района говяжью тушенку. Продукция пришла на склад, а отвечать за ее хранение входило в обязанности Татьяны Булавкиной.

Однако качество тушенки оказалось крайне низким.

- Чтобы не нести расходы по вывозу и хранению консервов, замене продукции на товар надлежащего качества, Булавкины склонили должностное лицо учебного центра к подписанию фиктивных документов о замене продукции и принятии товара. Должностному лицу супруги перевели 30 тысяч рублей, - рассказали в областном суде.

Но Булавкины не знали, что об их действиях уже хорошо известно правоохранительным органам и все происходит под наблюдением.

В итоге Ростовский суд признал мужа и жену виновными. Каждому назначен штраф по 1,2 миллиона рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.