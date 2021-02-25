В Ярославской области "скорая" будет быстрее приезжать на вызовы

В регионе запустили диспетчерскую систему для машин "скорой", чтобы оказывать медицинскую помощь пациентам как можно быстрее. К системе уже подключено 19 больниц. Теперь весь санитарный транспорт объединен с онлайнкартами, на модернизацию потратили 97 миллионов рублей.

– Новая информационная программа автоматически определяет наиболее близкую к месту вызова машину скорой, а также выстраивает маршрут проезда к пациенту с учетом дорожной ситуации, – рассказал главный врач станции скорой помощи и центра медицины катастроф Андрей Живой. – Не менее важно, что при необходимости программа позволяет провести с бригадой сеанс аудио- и видеосвязи. Кроме этого, появилась опция голосового заполнения карты вызова. Теперь на планшет можно просто надиктовать текст, что существенно экономит время. По возращению бригады на станцию документы о вызове будут уже распечатаны.