В Тутаеве отключат холодную воду Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В четверг, 25 февраля, с 09:00 до 17:00 будет отключена холодная вода по следующим адресам: – проспект 50-летия Победы, дома 2,4 – улица Советская, дома 3,5,7,7а,7б,7в,7г,15,17,19,21,23,24,33,35 – улица Комсомольская, дома 79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99,84,86,88,96,98,100,102 – улица Моторостроителей, дома 72,76.

Также холодной воды не будет в детских садах №6 «Ягодка» и №11 «Колокольчик».

Отключение произойдет из-за устранения утечки на магистральном водоводе на улице Комсомольская, д.98.

Также, в этот день без воды останутся и жители Переславля-Залесского.