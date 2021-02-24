«Ростелеком» разработал новый Wi-Fi

Новая платформа обслуживает более тысячи точек доступа. ФОТО: ПАО «Ростелеком»

Это мультивендорное решение, объединяющее серверную часть, портал авторизации, личные кабинеты пользователя и администратора сети.

Платформа предназначена для создания управляемых защищенных сетей беспроводной передачи данных заказчика.

На базе платформы «Ростелеком» разработал новый продукт Light Wi-Fi. Это сервис, позволяющий заказчикам организовать две независимые Wi-Fi-сети: публичную и закрытую для работы сотрудников с корпоративными устройствами и сетевыми хранилищами. Для подключения услуги не требуется настройка отдельных точек доступа: достаточно существующего Wi-Fi-роутера заказчика.

- Платформа поможет разработать единое федеральное Wi-Fi-решение и отказаться в дальнейшем от разрозненных локальных сервисов. Программно-аппаратный комплекс позволит осуществлять синхронный запуск новых продуктов во всех регионах страны, обеспечит внедрение единых технологических стандартов.

Собственная платформа снизит зависимость от сторонних вендоров, а, значит, расширит возможности заказчика при выборе оборудования, - отметил вице-президент «Ростелекома» - директор макрорегионального филиала «Центр» Дмитрий Ким.

На сегодняшний день платформа Wi-Fi 2 обслуживает около 1 050 точек доступа заказчиков. До конца года «Ростелеком» планирует увеличить количество подключенных роутеров, сообщили в пресс-службе компании.