В Ярославской области построят газопровод в двух районах

В ближайшие пять лет газифицируем 15 тысяч домов. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В этом году в регионе проведут 55,1 километров газопровода. Газопровод построят в Ростовском районе, соединив Петровское, Коленово, Караш и Итларь с отводами на поселок Хмельники и санаторий «Итларь». Протяженность составит 39 километров. Также строительство планируется в Большесельском районе: Шебаково, шельшедом и Варегово. Длина этого газопровода составит 20 километров.

- 1773 домов и квартир будут подключены к газу. Всего в ближаи шие пять лет газифицируем 15 тысяч домов и квартир в более чем 200 населенных пунктах, - сообщил губернатор Дмитрий Миронов.

В конце 2020 года уже был построен межпоселковый газопровод в селе Купанское. Это позволило газифицировать 736 домов в Переславском районе. Всего на развитие пятилетней программы «Газпром» выделил 25,7 миллионов рублей.