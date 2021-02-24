В Рыбинске ищут родных фронтовика Владимира Вахрилина Фото: Администрация Рыбинска

Управление культуры администрации Рыбинска просит откликнуться родственников и знакомых участника Великой Отечественной войны Владимира Вахрилина.

Известно только то, что мужчина 1921 года рождения был мобилизован Рыбинским РВК в 1943 году.

Если вы располагаете какой-либо информацией, знаете родственников и знакомых Владимира Вахрилина, просим связаться по телефону (4855) 222-517 или сообщить информацию по электронной почте: lobanova339@mail.ru.