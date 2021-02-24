В Ярославле 40% аварий случилось из-за плохого состояния дорог Фото: Михаил ФРОЛОВ

287 аварий из 738 произошли в 2020 году из-за плохого состояния дорог. Об этом 24 января сообщил заместитель начальника полиции УМВД России по Ярославской области Михаил Бугрецов

— В этих ДТП пострадали 343, погибли 14 человек, — отметил Михаил Бугрецов.

Выявлено 40 аварийных улиц, ответственным за их содержание направили представления об устранении нарушений. По 72 случаям полиция передала материалы в прокуратуру.

Также Михаила Бугрецова сказал, что для повышения качества дорог мэрия и депутаты должны задуматься об увеличении финансирования программы «Повышение безопасности дорожного движения».