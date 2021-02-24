«Принято в работу»: как в Ярославле дороги чистили Фото: Алексей ФОКИН

Уже прошло больше недели после снегопада, а на улицах все равно наледь и снег. Плохая уборка повлекла за собой травмы пешеходов, увеличение числа ДТП, ужасные пробки. Уже не проходит ни дня без жалобы в Единую диспетчерскую службу Ярославля:

– До сих пор не почищена улица Урицкого от Ленинградского до Тутаевского шоссе! Была включена в план работ на 19.02. Буераки у остановки и колеи до сих пор на месте! «Горзеленхозстрой», вы весну ждете, чтобы не чистить? – пишет Мария Хомякова.

На что ей отвечают:

– Добрый день! Комплексная уборка и обработка пескосоляной смесью улицы Урицкого осуществляется регулярно. Жидкий реагент используется при температуре до -10 градусов. С наступлением более высоких среднесуточных температур работы будут выполнены в полном объеме, – комментирует МБУ «Горзеленхозстрой».

Ответ недовольных жителей Ярославля не заставил себя долго ждать:

– Жидкий реагент бывает и до -25, было бы желание работать и выполнять свои обязательства, – возмутился Андрей Цавалюк.

Только за сегодняшний день просили об уборке на улицах Республиканской, Советской, Строителей, Чкалова и еще на 10. Ответы довольно однообразны: «принято в работу» или «комплексная уборка и обработка пескосоляной смесью улицы осуществляется регулярно».

Из-за ситуации на дорогах, город постоянно стоит в пробках, на этот раз не в 10 баллов, но тоже приятного мало. Утром 24 февраля сервис «Яндекс.Пробки» давал уверенные 7 баллов, ближе ко второй половине дня ситуация улучшилась – всего 5.

Пешеходам тоже живется не очень весело. На Большой Октябрьской прямо у пешеходных переходов лежат отколотые глыбы льда, кто их оставил и для какой цели – неизвестно. Для того, чтоб перейти дорогу, горожанам предстоит пройти настоящую полосу препятствий.

На Большой Октябрьской прямо у пешеходных переходов лежат отколотые глыбы льда Фото: Влада Красоткина

На пересечении улиц Достоевского и Леваневского разбросан мусор. Подобные ситуации уже были. Например, на Которосльной набережной напротив парка тысячелетия. Одна из урн на остановке общественного транспорта не справилась со своим предназначением. Больше суток горожане лицезрели на лежащие на тротуаре бытовые отходы.

ФОТО: группа "Жесть.Ярославль" "ВКонтакте"

По мимо снега и мусора на дорогах можно встретить кучи навоза. Примерно раз в месяц в сообществах в социальных сетях появляются посты-возмущения, в которой горожане пишут про интересную дорожную ситуацию.

– На какое-то время в городе пропадает навоз, но ненадолго. Еще раз увидим кучу, будем звонить в полицию, – пишет подписчица группы «Жесть.Ярославль».

По вопросам содержания дорог ярославцы могут обратиться в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 40-40-40. Информация будет передаваться напрямую исполнителям, пояснили в пресс-службе мэрии города.