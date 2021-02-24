Ярославскую область ночью завалит снегом

Ярославские коммунальщики не справились с завалами от прежних снегопадов Фото: Влада Красоткина

В Ярославской области резко изменится погода, предупреждают ярославцев в социальных сетях на страницах регионального правительства. Всем следует готовиться к большому снегопаду.

- В ночь с 24 на 25 февраля ожидается сильный снегопад, а на улице станет теплее. По данным синоптиков, 25 числа столбик термометра достигнет отметки в -2 градуса. Еще теплее станет к пятнице: ожидается оттепель и +4, - пишут в группе «Ярославская область» ВКонтакте.

До конца недели в области будет идти снег. Так что морально готовимся к очередным снежным завалам на дорогах и улицах.